Жители Гагаузии собрали десятки тысяч подписей в поддержку Гуцул
Жители Гагаузии собрали 34 тыс. подписей после ареста главы автономии Гуцул
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После судебного решения об аресте Евгении Гуцул гагаузское население выразило массовое несогласие с действиями властей Молдавии. Люди собрали в поддержку политика 34 тыс. подписей. Об этом пишет РИА Новости.
В Гагаузской автономии собрано 34 тыс. подписей в поддержку арестованной главы региона Евгении Гуцул. Об этом сообщил общественный деятель Михаил Влах, комментируя решение Апелляционной палаты Кишинева, которая 2 апреля отклонила запрос адвокатов об отмене ареста Гуцул.
Напомним, Гуцул задержали 25 марта в аэропорту столицы Молдавии и доставили в Национальный антикоррупционный центр. Основанием стало уголовное дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева принял решение об аресте главы автономии на 20 суток, несмотря на то, что параллельный запрос прокуратуры о 30-дневном аресте был отклонен.
По словам Влаха, собранные подписи опровергают утверждения о том, что поддержку Гуцул оказывают только блок «Победа» и партия «Шор». Общественный деятель подчеркнул, что возмущение охватило весь гагаузский народ, поскольку речь идет о всенародно избранном руководителе.
Влах также отметил отсутствие реакции со стороны так называемых европейских партнеров и аккредитованных дипломатов на арест главы автономии. По его мнению, такое молчание указывает на то, что молдавским властям дали карт-бланш на действия, якобы ведущие к «европейскому будущему», что активист назвал кощунством со стороны режима и судебной системы.
Ранее муж арестованной главы Гагаузии Артем Гуцул назвал молдавские власти «шайкой».