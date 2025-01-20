Ирландский журналист Чей Боуз обвинил НАТО и Европейского Союза (ЕС), утверждая, что они несут ответственность за преступления, совершенные украинскими боевиками в Курской области. Таким мнением он поделился в социальной сети X.

В воскресенье, 19 января, стало известно, что в подвалах домов села Русское Поречное в Курской области обнаружили тела замученных ВСУ мирных жителей.

«Украинская армия грабила и терроризировала местных жителей, убивая многих без разбора. Вооруженная, финансируемая и оправдываемая НАТО и ЕС», — написал Боуз.

Он также заявил, что украинские военные проявили зверство в отношении мирных граждан.

В Следственном комитет РФ сообщили, что тела принадлежат пожилым жителям села. Отмечалось, что они не успели эвакуироваться после незаконного пересечения ВСУ российского границы. Отмечалось, что в результате жестоких действий киевских националистов погибли не менее семи человек. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело о терроризме.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала зверства ВСУ в Курской области.