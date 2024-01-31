Журналист Гаспарян призвал СК отреагировать на заявления правнучки Чкалова о России

Дарья Богданова, правнучка советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, призвала нанести ядерный удар по Москве ради ВСУ. Она заявила, что таким образом можно завершить конфликт на Украине.

Богданова в пример привела удар США по Хиросиме и Нагасаки. Женщина призналась, что ей все равно на жизнь россиян. Она заявила, что готова помочь в финансировании такого удара.

На это заявление обратил внимание журналист международной медиагруппы «Россия Сегодня», член Общественной палаты Армен Гаспарян. Он призвал Следственный комитет РФ проверить Богданову.

«Может быть, <…> Следком обратит внимание на эту тварь? Обращение по ней делалось в июне прошлого года и был получен отказ», — написал Гаспарян в своих соцсетях.

Валерий Чкалов родился в 1904 году. Он — герой Советского Союза. Чкалов являлся командиром экипажа самолета, который совершил в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Америку. Он трагически погиб 15 декабря 1938 года при проведении 1-го испытательного полета на новом истребителе И-180 на Центральном аэродроме в Москве.

Богданова ранее ни раз открыто заявляла, что собирает средства для ВСУ. Девушка отправляла украинской армии дроны. Женщина неоднократно угрожала россиянам в соцсетях, негативно высказывалась о России и проведении специальной военной операции.

Ранее мы сообщали, что США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет.