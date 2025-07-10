Дональд Трамп испытывает досаду из-за успехов России на Украине — теперь под ее контролем оказалось одно из крупнейших в Европе месторождений лития, которое ранее интересовало США. Об этом заявил журналист Чей Боуз на личной странице в соцсети.

Журналист Чей Боуз заявил, что Дональд Трамп раздражен действиями России на Украине, особенно после перехода Шевченковского месторождения лития под контроль Москвы. Этот объект — один из ключевых в Европе по запасам ценного сырья, включая ниобий, тантал и бериллий.

В апреле США и Украина подписали соглашение, по которому американские компании получали приоритет в доступе к украинским ресурсам. Однако продвижение российских войск поставило под угрозу эти планы. Ранее Шевченковское месторождение разрабатывала американская Critical Metals Corp, но теперь его судьба зависит от России.

Ранее Трамп предложил беднейшим странам Африки покупать американское оружие.