Журналист Такер Карлсон: Москва производит более приятное впечатление, чем любой город США
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Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединенных Штатах, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 миллионами населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», — сказал журналист.
Отдельно Карлсон остановился на сравнении метро Москвы и Нью-Йорка. Он напомнил, что многие остерегаются пользоваться подземкой в американском мегаполисе.
«Начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства», — отметил Карлсон.
В Москве Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Сразу после своего выхода оно начало набирать миллионы просмотров и стало значительным политическим событием во всем мире.