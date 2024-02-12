Журналист Такер Карлсон: Москва производит более приятное впечатление, чем любой город США

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 миллионами населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», — сказал журналист.