Журналисты стран БРИКС обратились к генсеку ООН из-за задержания коллег в Баку

К генеральному секретарю ООН обратились журналисты стран БРИКС после того, как в Азербайджане были задержаны их российские коллеги. Об этом днем в среду сообщает телеграм-канал SHOT.

Автором письма на имя генсека ООН Антониу Гутерриша стал директор департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников. В этом документе Гутерриша просят принять все необходимые меры для того, чтобы права задержанных 30 июня журналистов были соблюдены.

Помимо этого, в документе сказано, что работники СМИ должны обладать защитой во время работы за границей, а подобные задержания с применением силы недопустимы.

Напомним, что 30 июня азербайджанские силовики ворвались в офис Sputnik-Азербайджан и задержали семь членов редакции. Ранее в Госдуме пояснили суть инцидента между Москвой и Баку.