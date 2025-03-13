Знаток шоу «Что? Где? Когда?» назвал удары ВСУ по Белгороду «нормальными»

Бывший знаток популярного интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* заявил, что считает атаки ВСУ по территории России оправданными. Так он ответил на один из вопросов в интервью журналисту Юрию Дудю**.

Аскеров, покинувший Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил об отсутствии сочувствия к жителям Белгорода и Белгородской области, которые подверглись атакам со стороны ВСУ.

«Ноль эмпатии», — сказал Аскеров.

27 апреля 2022 года в отношении экс-знатока «ЧГК» Аскерова было возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма. Следствие утверждает, что в том же году он опубликовал в своем аккаунте в соцсетях пост, порочащий честь маршала СССР Георгия Жукова.

11 мая 2022 года МВД России объявило Аскерова в розыск, 24 мая он был заочно арестован Басманным районным судом Москвы. 8 марта 2025 года МВД объявило в повторный розыск бывшего знатока телеигры.

Ранее сообщалось, что в Москве подожгли дверь российского рэп-исполнителя, признанного иноагентом, Ивана Алексеева* (Noize MC*).

*Министерство юстиции РФ признан иностранным агентом; внесен в перечень экстремистов и террористов.

** Министерство юстиции РФ признаны иностранными агентами.