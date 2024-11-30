Зурабишвили в телеобращении отказалась слагать полномочия президента Грузии

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата. Высказываания политика прозвучали в видеообращении, которое тарнслировалось по телеканалам страны.

По словам Зурабишвили, она намерена продолжить исполнять свои президентские обязанности, так как избранный на выборах в кеонце октября парламент Грузии является «нелегитимным».

«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента», — сказала Зурабишвили в своем телеобращении.

28 ноября премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что оператору «ТВ Пирвели» пробили голову в ходе митинга у здания парламента в Тбилиси.

Служба госбезопасности Грузии ранее заявила, что в стране происходит попытка насильственного захвата власти. Грузинские спецслужбы инициировали по факту происходящих митингов евроинтеграторов в Тбилиси расследование по статье УК «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии».