«Звонок в выходной». в субботу состоится онлайн-встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и группа европейских лидеров проведут в субботу конференц-звонок. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Встреча в формате видеоконференции запланирована на субботу. Помимо Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ней примут участие несколько лидеров стран Европейского союза. Источником информации выступил американский новостной портал Axios, ссылающийся на представителя украинской стороны.

Темой предстоящих переговоров станет обсуждение путей урегулирования конфликта на востоке Украины. Целью конференц-звонка является координация позиций по данному вопросу. На момент публикации новости официальные комментарии от администрации президента США и европейских участников не поступали.

Ранее представитель МИД РФ Рябков заявил о реальном приближении к разрешению украинского конфликта.