«Аномалия весом меньше Солнца»: астрофизики впервые заподозрили прямое обнаружение первичной черной дыры

Международная группа астрофизиков заявила о возможном первом прямом обнаружении первичной черной дыры — объекта, который, по теории, возник вскоре после Большого взрыва, задолго до появления первых звезд. Об этом сообщает The Astrophysical Journal.

Используя данные обсерватории LIGO, ученые проанализировали гравитационные волны от столкновения двух массивных объектов. И нашли аномалию: один из участников столкновения обладал массой… меньше массы Солнца.

Для обычной черной дыры, которая образуется после гибели звезды, это невозможно — такие объекты всегда значительно тяжелее. А вот для гипотетической первичной черной дыры, которая могла сформироваться из сверхплотной материи в первые мгновения существования Вселенной, подобная «легкость» вполне объяснима. Некоторые из них, по расчетам, могут быть размером с астероид, но обладать колоссальной плотностью.

Исследователи осторожны: окончательные выводы делать рано, для подтверждения нужны дополнительные наблюдения. Однако если гипотеза верна, то впервые в истории астрофизики удалось зафиксировать не просто черную дыру, а объект, не связанный со смертью звезды. А это открывает окно в эпоху, когда Вселенной было всего несколько секунд.

Более того, первичные черные дыры давно рассматриваются как один из кандидатов на роль загадочной темной материи. Если их существование подтвердится, то мы, возможно, наконец-то приблизились к разгадке одной из главных тайн мироздания.

