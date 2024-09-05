BMW и Toyota объединяют усилия в разработке водородных электромобилей

В мире автомобилестроения грядут большие перемены. Два гиганта индустрии - немецкий концерн BMW и японская корпорация Toyota — объявили о намерении объединить свои усилия для создания принципиально нового типа транспортных средств.

Речь идет об электромобилях, работающих на водородных топливных элементах. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте BMW Group, запуск производства инновационных автомобилей запланирован на 2028 год. Этот шаг может стать поворотным моментом в развитии экологически чистого транспорта.

Особенность разрабатываемых электромобилей заключается в том, что они будут функционировать не от традиционных аккумуляторов, а от электричества, вырабатываемого в результате химической реакции между водородом и кислородом внутри топливного элемента. Ожидается, что новые автомобили будут оснащены системой, обеспечивающей нулевой уровень выбросов в атмосферу, что сделает их одними из самых экологичных транспортных средств в мире.

Пока что компании не раскрывают деталей относительно стоимости будущих моделей или планируемых объемов производства. Однако эксперты уже сейчас отмечают, что данное сотрудничество может существенно повлиять на развитие водородных технологий в автомобильной промышленности.

По данным агентства Reuters, среди немецких автопроизводителей именно BMW проявляет наибольшую активность в продвижении водородных технологий. Многие другие компании до сих пор воздерживались от крупных инвестиций в эту область из-за высокой стоимости разработок и ограниченной инфраструктуры заправочных станций.

Ранее стало известно о том, что в Латвии намерены запретить использование авто из Белоруссии.