Генетики раскрыли тайну вымерших крокодилов: гигантские рептилии доплыли до Сейшел через океан

Загадка вымерших крокодилов Сейшельских островов наконец решена. Генетический анализ музейных останков доказал, что это были не нильские, а морские крокодилы, совершившие невероятное путешествие в тысячи километров через Индийский океан. Об этом пишет Nature Physics.

Историческая популяция крокодилов, полностью истребленная первыми поселенцами на Сейшелах в конце XVIII века, оказалась частью великой океанской экспансии. Новое исследование, опубликованное в Royal Society Open Science, поставило точку в давнем споре. Ученые извлекли митохондриальную ДНК из старинных черепов и зубов, хранящихся в музеях Лондона, Парижа и на самих Сейшелах.

Результаты однозначно показали: генетические маркеры сейшельских рептилий идеально совпадают с маркерами морских крокодилов (Crocodylus porosus), а не нильских. Это означает, что предки этих животных преодолели минимум 3000 километров океанских просторов, чтобы колонизировать отдаленный архипелаг. Их солевые железы, позволяющие пить морскую воду, сделали такое путешествие возможным.

Открытие радикально расширяет известный исторический ареал морского крокодила — более чем на 12 000 километров с востока на запад. Оно также подтверждает невероятную мобильность вида, чьи популяции оставались генетически связанными на гигантских расстояниях. Уничтожение сейшельской группы людьми стало не просто локальным вымиранием, а потерей уникального форпоста одного из самых великих путешественников рептильного мира.

