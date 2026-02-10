Глубоководный пришелец: ученые обнаружили в японской впадине хитона с бронепанцирем и червями-уборщиками

Ученые обнаружили в одной из глубочайших океанских впадин у берегов Японии необычного моллюска, чей облик напоминает фантастическое существо. Новый вид глубоководного хитона получил название Ferreiraella populi и обладает уникальными чертами, включая «железный» язык и собственных червей-уборщиков. Об этом пишет журнал Biodiversity Data Journal.

Ученые описали новый вид глубоководного моллюска — хитона Ferreiraella populi, найденного на экстремальной глубине 5500 метров в Японской впадине Идзу-Огасавара. Описание опубликовано в журнале Biodiversity Data Journal.

Существо покрыто восемью бронированными пластинами и относится к редкому роду, питающемуся древесиной. Его уникальная адаптация — «железный» язык (радула), покрытый минеральными отложениями для соскабливания водорослей. Еще одна особенность — симбиоз с червеобразными организмами у хвоста, которые потребляют органические отходы и поддерживают чистоту микросреды обитания.

Название вида — populi («народный» с латыни) — было независимо предложено одиннадцатью исследователями. Организмы демонстрируют удивительные эволюционные решения для жизни в темноте, под огромным давлением и при недостатке пищи, напоминая о хрупкости и ценности глубоководного биоразнообразия.

Ранее ученые обнаружили кислород на глубине 4000 метров в Тихом океане.