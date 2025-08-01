Гуманоидный робот поступил в аспирантуру: он будет изучать китайскую оперу и сниматься в кино

Гуманоидный робот Xueba 01 стал аспирантом Шанхайского театрального института. В течение четырех лет он будет изучать драму, кино и традиционную китайскую оперу, а в конце обучения напишет диссертацию. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китайский гуманоидный робот Xueba 01, что переводится как «отличник», официально зачислен в аспирантуру Шанхайского театрального института. Разработанный совместно с компанией DroidUp Robotics, он уже успел занять третье место в полумарафоне для роботов в Пекине.

Рост искусственного студента — 175 см, вес — 30 кг. Его лицо, покрытое силиконовой кожей, способно выражать эмоции, а сам он может физически взаимодействовать с людьми. Учебная программа начнется 14 сентября — робот получит студенческий билет, будет посещать лекции, участвовать в репетициях и к концу обучения защитит диссертацию.

Наставником Xueba 01 станет шанхайская художница Ян Цинцин. По ее словам, если робот не справится с программой, его передадут в музей. Сам «студент» в соцсетях пошутил, что даже в этом случае станет частью истории искусств.

Этот эксперимент — часть исследовательской программы по слиянию технологий и творчества. Ученые хотят понять, как искусственный интеллект может влиять на развитие театра и кино.

Ранее сообщалось о том, что Китай продемонстрировал миру робота-гуманоида, который способен самостоятельно менять аккумулятор.