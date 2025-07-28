Индия отправит гуманоидного робота в космос

Индия готовится к ключевому этапу своей космической программы — в декабре 2025 года на орбиту отправится корабль с гуманоидным роботом Виоммитрой. Это важный шаг перед первой пилотируемой миссией страны, запланированной на 2027 год. Об этом сообщает ТАСС.

Индийская организация космических исследований (ISRO) проведет испытательный полет с роботом Виоммитрой, чтобы проверить системы будущего пилотируемого корабля. Гуманоид с женским обликом протестирует жизнеобеспечение и управление, имитируя присутствие человека.

Если испытания пройдут успешно, в 2026 году последуют еще два беспилотных запуска. Только после этого Индия осуществит исторический пилотируемый полет в рамках миссии «Гаганьян». Страна может стать четвертой в мире, самостоятельно отправившей человека в космос — после России, США и Китая.

Ранее сообщалось о том, что глава «Роскосмоса» Баканов встретится с руководством NASA в США.