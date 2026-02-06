Интеллектуальный откат: зумеры стали первым в истории поколением, которое официально глупее своих родителей

Масштабное исследование когнитивных способностей выявило тревожный исторический тренд. Впервые за десятилетия ученые зафиксировали глобальное снижение среднего уровня IQ у представителей поколения Z. Современная молодежь начала заметно уступать миллениалам в навыках чтения, счета и решении сложных логических задач. Эксперты связывают этот феномен с тотальной цифровизацией жизни и издержками дистанционного обучения. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты отмечают, что многолетний рост интеллекта человечества сменился спадом. Согласно новым данным, зумеры справляются с базовыми тестами хуже своих родителей в том же возрасте. Ключевой проблемой стало снижение гибкости мышления — способности адаптироваться и находить нестандартные решения.

Главным фактором кризиса исследователи считают зависимость от гаджетов. Многие молодые люди проводят у экрана более семи часов в сутки, что тормозит развитие нейронных связей. Ситуацию осложнило дистанционное обучение, лишившее студентов глубокого погружения в знания. Сейчас эксперты ищут пути выхода из тупика, пока интеллектуальный разрыв не стал оказывать влияние на экономику.



