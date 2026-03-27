Из ядерных отходов в чистые металлы: российские ученые нашли способ добывать платиноиды без радиоактивной грязи

Отработанное ядерное топливо, которое десятилетиями копится на спецпредприятиях, оказалось настоящей сокровищницей. Российские ученые из Института химии и технологии редких элементов Кольского научного центра РАН и Уральского федерального университета нашли способ извлекать из него драгоценные металлы платиновой группы — без радиоактивных примесей. Об этом сообщает «ferra.ru».

Секрет — в точности. В одной тонне отработавшего топлива содержится от 5,6 до 40 кг платиноидов: рутения, родия, палладия. Цены на них сопоставимы с золотом и платиной. Но извлекать эти металлы сложно: они растворены в радиоактивной массе. Перспективный метод — электролиз в хлоридных расплавах. Однако старые данные о поведении металлов при высоких температурах, которые использовали с 1955 года, давали слишком большую погрешность — до 15–20 милливольт. Это приводило к тому, что в конечный продукт попадали радиоактивные изотопы.

Ученые провели серию экспериментов и скорректировали параметры. Они измерили температурные зависимости для пар металлов — палладий-серебро, родий-серебро, платина-серебро, серебро-углерод — и снизили погрешность до 0,05 мВ. Теперь можно точно рассчитать граничные условия разделения платиноидов электролизом и получить чистые металлы без «грязного» хвоста.

Разработка важна не только для ядерной энергетики, но и для промышленности. Платиноиды используются в катализаторах, электронике, медицине. Получать их из отходов — значит не только решать проблему утилизации, но и создавать замкнутый ресурсный цикл. В Минобрнауки подчеркивают: новые данные лягут в основу физико-математических моделей процесса. А это прямой путь к созданию промышленной технологии, которая превращает опасные отходы в источник ценного сырья.

