Спящий гигант просыпается: японские геологи зафиксировали заполнение магмой супервулкана Кикай

Спящий монстр, который 7,3 тысячи лет назад уничтожил целую культуру и засыпал пеплом полстраны, снова подает признаки жизни. Японские геологи из Университета Кобе зафиксировали, что подводный вулкан Кикай у берегов острова Кюсю начал заполняться свежей магмой. Об этом сообщает «RuNews24.ru».

Чтобы заглянуть в недра, ученые развернули на дне моря систему сейсмических генераторов и датчиков. «Просвечивание» показало аномалии на глубине от двух до шести километров под дном. Это — признаки притока свежего расплава. Расчеты выдали пугающую цифру: каждую тысячу лет в полость поступает около 8,2 кубических километра магмы. За последние 3,9 тысячи лет там накопилось уже 32 кубических километра.

Но до катастрофы пока далеко. Геологи подсчитали: объем магмы, который был до прошлого супер-извержения, составлял 160 кубических километров. Сейчас в резервуаре лишь пятая часть от той критической массы. Однако сам факт того, что процесс запущен, важен для науки. Впервые ученые могут наблюдать, как супервулкан «перезаряжается» в реальном времени.

Профессор Нобукадзу Сеама подчеркивает: этот расплав отличается по свойствам от того, что был выброшен 7,3 тысячи лет назад. Это значит, начался новый цикл накопления энергии. Изучение Кикая — редчайшая возможность понять механизмы пробуждения гигантов.

Ранее в Египте нашли 17-миллионолетнего предка всех человекообразных обезьян.