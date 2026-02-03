Камчатку ждет новый сценарий: японские ученые разгадали аномальный цикл мегаземлетрясений

Природа камчатских землетрясений оказалась сложнее, чем считалось ранее. Ученые из Университета Цукубы выяснили, почему мощные толчки вернулись на полуостров всего через 73 года, хотя по всем расчетам затишье должно было длиться веками. Исследование показало, что стандартные модели прогнозирования больше не работают — разлом ведет себя непредсказуемо, накапливая и сбрасывая энергию гораздо быстрее нормы. Об этом написали в журнале Seismica.

Японские сейсмологи нашли ответ на вопрос, почему разрушительные землетрясения на Камчатке стали происходить аномально часто. Проанализировав события 2025 года, исследователи обнаружили, что смещение земной коры составило рекордные 12 метров. Это в два раза больше того объема энергии, который накопился в недрах с середины прошлого века.

Оказалось, что старые теории о «графике» землетрясений ошибочны. Разлом не просто сбрасывает напряжение, а создает цепную реакцию, компенсируя деформации прошлых десятилетий. Такое открытие меняет правила игры для служб спасения: теперь сейсмологи знают, что катастрофы могут повторяться без долгого ожидания. Камчатка наглядно показала миру, что природа больше не придерживается строгих интервалов затишья.



