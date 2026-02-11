Космический гость на День влюбленных: крупнейший за год астероид сблизится с Землей 14 февраля

Крупнейший за последние двенадцать месяцев астероид пройдет на минимальном расстоянии от Земли в пятницу, 14 февраля. О предстоящем космическом событии сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на внушительные габариты небесного тела, оно не несет реальной опасности для человечества. По данным астрономов, траектория движения объекта исключает возможность падения на поверхность планеты. Математические расчеты показывают, что вероятность столкновения фактически равна нулю, так как астероид проследует по безопасному коридору на значительном удалении от земной атмосферы.

Представители академической науки подчеркивают, что подобные сближения являются рядовыми событиями для систем мониторинга космического пространства. Нынешний объект выделяется лишь своими масштабами на фоне других тел, зафиксированных за последний год. Наблюдение за пролетом позволит исследователям уточнить физические характеристики астероида и параметры его орбиты без какого-либо риска для безопасности жителей Земли.

Ранее астрофотограф объяснила, как отличить спутники Starlink от падающих звезд.