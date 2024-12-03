На Землю скоро упадет астероид: стали известны его размер и последствия

Во вторник вечером на территории Якутии ожидается падение метеороида, который войдет в атмосферу Земли, вызвав яркую вспышку. Ученые уже назвали точный район, где могут упасть обломки.

Астероид Cowepc5 диаметром около 1 метра войдет в атмосферу Земли 3 декабря в 19:14 мск, вызвав вспышку яркого болида, сравнимого по яркости с несколькими полными Лунами. Его траектория проходит в 110 км северо-западнее Олекминска и в 200 км восточнее Ленска. Скорость входа составит 16 км/с, обломки, если достигнут Земли, будут небольшими. Об этом сообщает РИА Новости.

Астероид открыт 2 декабря в обсерватории Китт-Пик (США) и стал 11-м заранее предсказанным за последние 16 лет. По данным специалистов Уральского федерального университета, место падения небесного тела находится между Олекминском и Ленском в Якутии. Ученые будут следить за траекторией астероида, чтобы уточнить детали его движения. Об этом пишет РБК.

Особенность этого небесного явления в том, что метеороид практически полностью сгорит в плотных слоях атмосферы, но небольшие фрагменты могут достичь поверхности Земли. Ожидается, что эти обломки, вес которых может составить несколько килограммов, будут представлять собой обгоревшие камни. В случае, если метеороид относится к редкому классу железно-никелевых тел, возможно, на землю упадет до одной десятой его массы, что может быть эквивалентно пяти тоннам.

Как пишет ЕАН, профессор Виктор Гроховский отметил, что вход астероида в атмосферу будет сопровождаться не только визуальной вспышкой, но и звуковым эффектом, похожим на гром. Это связано с высокой скоростью движения тела, которое, войдя в атмосферу, вызовет мощное трение и нагрев.

Дополнительно, в ближайшие дни вблизи Земли пролетят еще два крупных астероида, размеры которых сопоставимы с высотой небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Эти тела не угрожают планете, но их изучение позволяет ученым лучше понимать поведение космических объектов в околоземном пространстве.

Явление в Якутии станет редкой возможностью для любителей астрономии. Чтобы запечатлеть вспышку, эксперты советуют использовать широкоугольные объективы или смартфоны с режимом длительной выдержки. Несмотря на сложные условия поиска, обломки метеорита, если их удастся обнаружить, будут ценным материалом для научных исследований.

Ранее «Роскосмос» сообщил о выводе радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» на околоземную орбиту.