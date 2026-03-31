«Не мог говорить 20 минут»: астронавта с МКС эвакуировали из-за загадочной болезни — врачи в тупике

Он провел на орбите пять с половиной месяцев, готовился к выходу в открытый космос и вдруг перестал говорить. Астронавт НАСА Майк Финк рассказал о странном приступе, который случился с ним на борту Международной космической станции. Без всякой боли, без видимых причин он на 20 минут лишился способности произнести слово. Об этом сообщает Associated Press.

Члены экипажа не растерялись. Они экстренно связались с врачами на Земле. Специалисты сразу исключили сердечный приступ и вариант, что астронавт подавился. Но что именно произошло, до сих пор не знает никто. Медики продолжают разбираться, могло ли это быть связано с длительным пребыванием в невесомости или с каким-то другим, пока не изученным фактором.

Сам Финк чувствовал себя нормально — если не считать внезапно пропавшего голоса. После происшествия его пришлось срочно эвакуировать с МКС. Теперь астронавт проходит обследования, а специалисты НАСА и независимые эксперты ломают голову над загадкой.

Случай стал шоком для космического агентства. На орбите случалось всякое, но чтобы человек внезапно потерял речь без каких-либо физических повреждений — такого еще не было. Рассматриваются все версии: от скрытых неврологических нарушений до влияния долгой изоляции на мозг. Пока же Финк остается под наблюдением, а его история грозит обернуться новой главой в изучении того, как космос воздействует на человека. И, возможно, самой тревожной.

