Пользователи новых очков виртуальной реальности Apple Vision Pro массово начали оформлять возвраты

В последние дни некоторые покупатели Apple Vision Pro в западных странах стали возвращать устройства обратно в магазины из-за проблем с удобством использования и различными техническими трудностями, сообщает издание Verge.

Пользователи жалуются на головные боли, усталость глаз и общее ощущение неудобства при использовании устройства. Один из пользователей даже отметил, что устройство слишком дорогое и громоздкое, чтобы пытаться привыкнуть к постоянным головным болям и напряжению глаз.

Кроме того, у пользователей возникают проблемы с установкой различных типов файлов, что добавляет баллов к недовольству. Многих также раздражает необходимость постоянных обновлений, без которых устройство не работает корректно.

Эти отзывы и такая реакция могут стать вызовом для американской компании Apple, поскольку компания стремится установить непоколебимой свою позицию на рынке носимой электроники.

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