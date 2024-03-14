SpaceX сообщает о потере корабля Starship

Сегодня, 14 марта, компания SpaceX объявила о несчастном случае, произошедшем на финальной стадии третьего испытательного полета корабля Starship.

Прямая трансляция с момента запуска с тестовой площадки в Бока Чика, расположенной на побережье Техаса, захватила внимание мировой общественности.

Старт корабля был осуществлен в 09:25 по времени Восточного побережья США (16:25 мск) и начальные этапы полета прошли безупречно. Все 33 двигателя Raptor первой ступени Super Heavy функционировали в штатном режиме, а после отделения первой ступени Starship успешно вышел на орбиту, начав фазу пассивного полета. В течение этой фазы проводилось тестирование оборудования и возможностей корабля.

Однако, на 48-й минуте полета, когда Starship находился на высоте 75 километров над поверхностью Земли, сигнал связи с кораблем был потерян. Несмотря на это, продолжали поступать данные о его скорости и снижении. В настоящее время неизвестно, на каком именно этапе произошло разрушение корабля и где располагаются его обломки.

Подробности и причины произошедшего будут расследованы в соответствии с принятыми процедурами и стандартами.

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