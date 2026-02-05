В сто тысяч раз мощнее адронного коллайдера: ученые зафиксировали взрыв объекта эпохи рождения Вселенной

Группа физиков из Университета Массачусетса в Амхерсте представила теорию, раскрывающую природу нейтрино сверхвысокой энергии. Исследователи полагают, что эти частицы возникли в результате катастрофического финала жизни первичных черных дыр, обладающих уникальным зарядом. Об этом пишет Techinsider.

Научное сообщество нашло потенциальный ответ на одну из главных загадок современной астрофизики. Три года назад глубоководный телескоп KM3NeT зафиксировал частицу нейтрино, мощность которой поставила экспертов в тупик. Существующие модели не могли объяснить возникновение столь колоссального импульса, однако новая работа ученых указывает на след древних космических объектов. Речь идет о первичных черных дырах, которые сформировались из плотной материи в первые секунды после Большого взрыва. В отличие от звездных гигантов, эти объекты могут иметь массу небольшой горы, оставаясь при этом сверхкомпактными.

Согласно гипотезе, опубликованной на портале arxiv, такие дыры обладают специфическим темным зарядом. Этот механизм позволяет им разогреваться до критических температур по мере испарения. Соавтор исследования Андреа Тамм пояснила, что процесс потери массы превращается в неуправляемую реакцию, завершающуюся мощнейшим взрывом. Именно в этот момент рождаются частицы, чья энергия в сто тысяч раз превосходит показатели крупнейших земных ускорителей.

Подобные космические инциденты случаются примерно раз в десять лет, предоставляя уникальный шанс заглянуть за пределы Стандартной модели физики. Исследование доказывает, что человечество вплотную приблизилось к экспериментальному подтверждению теории Стивена Хокинга об излучении черных дыр. Если расчеты верны, то изучение таких вспышек позволит раскрыть природу темной материи и понять физические условия, царившие в момент зарождения мироздания. Сегодня стоимость подобных фундаментальных исследований исчисляется миллионами, например, бюджеты программ могут превышать $100 млн, но полученные знания о фундаментальном устройстве Вселенной остаются бесценными.

Ранее астрономы обнаружили источник мощного джета черной дыры М87*.