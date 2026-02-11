«Земля на пороге неуправляемого парника»: ученые нашли 16 критических точек дестабилизации климата

Климатическая система планеты подошла к опасной черте дестабилизации значительно ближе, чем предполагалось ранее, что грозит переходом в режим неуправляемого парникового эффекта. Об этом сообщает «РБК».

Группа исследователей под руководством профессора Университета штата Орегон Уильяма Риппла провела анализ шестнадцати ключевых компонентов земной экосистемы. Ученые пришли к выводу, что критические подсистемы планеты находятся в крайне уязвимом состоянии. Превышение температурных порогов способно запустить необратимую цепную реакцию. На текущий момент концентрация углекислого газа в атмосфере достигла пиковых значений за последние два миллиона лет, а глобальная температура на протяжении двенадцати месяцев подряд удерживается выше критической отметки в 1,5 градуса.

Основными факторами риска Риппл и его коллеги называют стремительное таяние полярных льдов, деградацию лесных массивов и оттаивание вечной мерзлоты. Особое опасение вызывает ослабление течений в Атлантике и возможная трансформация тропиков Амазонии, что лишит планету естественных механизмов охлаждения. Специалисты настаивают на немедленном внедрении мер климатической устойчивости: радикальном сокращении выбросов и масштабном переходе на возобновляемые источники энергии.

