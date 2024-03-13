20 снарядов из «Града» взорвались в белгородском Шебекино

За 12 марта по белгородскому городу Шебекино вооруженные силы Украины выпустили 78 артиллерийских снарядов, а также 20 из «Града». Об этом сообщает на своей официальной странице губернатор Вячеслав Гладков.

Он же пишет, что в результате атаки различные увечья получили пять человек. Один мужчина сам обратился к медикам, которые сначала нашли у него черепно-мозговую травму, а затем госпитализировали. Второй получил осколочные ранения брюшной полости, а третий – ссадины и контузию. Пострадавшие тоже оказались в больнице. Там же очутилась женщина с контузией и осколочными ранениями лица. Второй пострадавшей повезло больше, и госпитализация ей не понадобилась. От обстрела также пострадали 42 частных домов и 10 многоквартирных, 19 автомобилей и два промышленных предприятия.

Ранее мы писали о том, в небе над Белгородской областью системами ПВО были сбиты еще два беспилотника ВСУ.