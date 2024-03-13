Еще два беспилотника сбили в небе над Белгородской областью

В Белгородской области снова заметили украинские беспилотники. Очередной инцидент случился днем в среду, 13 марта, сообщает в официальном канале в социальных сетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам губернатора региона, еще два украинских беспилотника самолетного типа были замечены над Белгородским районом, а если быть точнее – в районе сел Головино и Ближнее, после чего уничтожены силами ПВО. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, но снова есть разрушения.

Так, обломки одного из беспилотников упали на крышу частного дома в селе Стрелецкое, повредив ее. После падения второго БПЛА на крыше частного дома в селе Пушкарное загорелся утеплитель, пожар, к счастью, был оперативно ликвидирован.

Напомним, ранее мы рассказали подробности обстрела села Тишанка Белгородской области. Сейчас все еще продолжаются подомовые обходы, а также, по данным губернатора, не меньше 120 домов получили повреждения в результате украинских атак за прошлые сутки.