Российские ПВО за несколько часов сняли с неба 48 украинских дронов: основная часть над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны в течение пяти часов перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа. Большинство из них — 36 единиц — было сбито над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вечером 25 декабря российские силы ПВО провели масштабную операцию по отражению воздушной атаки. С 15:00 до 20:00 по московскому времени в небе над четырьмя приграничными регионами было уничтожено 48 украинских беспилотников самолетного типа.

Согласно оперативным данным Министерства обороны, основная часть атаки пришлась на Брянскую область, где перехватили 36 аппаратов. Еще девять дронов сбили над Белгородской областью, два — над Калужской и один над Курской областью. Таким образом, попытка масштабного прорыва воздушных целей была полностью пресечена.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО сбили над Москвой восемь беспилотников.