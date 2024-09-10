Подмосковье в огне: еще один украинский БПЛА прямо сейчас взорвался в Раменском

Примерно в километре от поврежденного ранее в Раменском (Московской области) дома взорвался еще один украинский беспилотник. Информация с видео публикуется в подмосковных пабликах.

Сообщается, что, по предварительной информации, удар вражеского дрона пришелся по жилой многоэтажке на Фабричной улице, что примерно в километре от ранее атакованного жилого дома, где сейчас спасатели тушат возгорание на верхних этажах.

В настоящее время боевые расчеты ПВО продолжают отражать массированную атаку украинских БПЛА на Московский регион.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья.

Также в районе 3:30 ночи вторника, 10 сентября, еще два беспилотника сбиты в Подмосковье. На сей раз в Домодедовском городском округе.

Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. На месте падения вражеского дрона работают подмосковные экстренные службы. Известно, что в московских аэропортах из-за атаки ВСУ задержаны десятки рейсов.