В Махачкале отменили план «Ковер»

Все ограничения в аэропортах Северо-Кавказского федерального округа сняты, говорится в сообщении пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артема Кореняко.

По его информации, все ограничения сняты с 12:00 мск. Ранее они были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее стало известно, что план «Ковер» вводился в Махачкале и Казани из-за опасности атаки беспилотников.

В период действия этих мер на запасных аэродромах приземлились четыре рейса, направлявшиеся в Махачкалу, а также один рейс, следовавший во Владикавказ. Теперь авиаперевозки восстанавливаются, и пассажиры смогут продолжить свои путешествия без задержек.

Ранее также сообщалось, что в Северной Осетии сбили два беспилотника. По информации главы региона Сергея Меняйло, жертв и разрушений нет. Всего, по информации Министерства обороны РФ, за ночь системы ПВО сбили 68 беспилотников над российскими регионами.