АК «Азимут»: Superjet загорелся после грубой посадки из-за сдвига ветра

Авиакомпания «Азимут», борт которой загорелся в аэропорту турецкого курортного города Анталья, выступила с официальным заявлением по причинам, что послужили возгоранию на борту воздушного судна.

Как приводится в заявлении пресс-службы перевозчика в соцсетях, предварительной причиной пожара стала грубая посадка самолета, которая была вызвана сдвигом воздушных потоков при посадке. Сейчас все пассажиры размещены в аэровокзале.

"Самолет Superjet загорелся в Турции после грубой посадки из-за сдвига ветра", - говорится в сообщении авиакомпании «Азимут».

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 24 ноября, с бортом Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшим по маршруту «Сочи — Анталья». По данным авиационного портала HavaSosyalMedya, возгорание произошло на воздушном судне во время посадки. Турецкие власти на время тушения пожара закрыли для доступа взлетно-посадочную полосу аэропорта Антальи.

Ранее сообщалось, что пожар на Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшем по маршруту «Сочи — Анталья», потушен. Все летевшие на борту 79 пассажиров спасены, никто не пострадал.

Как передает Telegram-канал представителя Росавиации, ведомство уже разбирается в событии с российским самолетом в Анталье.