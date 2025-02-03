SHOT: создатель «Арбата» Саркисян после взрыва в московском ЖК находится в коме

Основателю добровольческого корпуса «Арбат», президенту Федерации бокса ДНР Армену Саркисяну во время взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве оторвало часть левой ноги, сообщил источник SHOT. Сейчас общественник находится в коме.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» произошел в понедельник, 3 февраля. Пострадавшим оказался 46-летний Саркисян. Предварительно, на него было совершено покушение.

Телеграм-канал опубликовал видео с моментом госпитализации Саркисяна из подъезда жилого дома. Сейчас он находится в реанимации. По предварительной информации, создатель «Арбата» получил черепно-мозговую травму, контузию и ожоги. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Травмированную ногу придется ампутировать, уточнило РИА Новости.

Кроме того, двое охранников Саркисяна, находившихся с ним в момент взрыва, направлены в другие медицинские учреждения Москвы.

По данным ТАСС, взрывное устройство, оказавшееся в подъезде ЖК, мог принести курьер. Эта версия проверяется. Также, сообщил источник, мощность сработавшего взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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