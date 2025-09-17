Американец дважды посадил самолет на секретной базе ВМФ США и угнал оттуда броневик

Американский пилот дважды незаконно посадил легкомоторный самолет на закрытой базе ВМФ США, а затем угнал оттуда бронированный внедорожник. Дерзкие действия мужчины нанесли ущерб в $500 тыс., ему грозит более 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает NBC San Diego.

37-летний Эндрю Кайл Уайт признал вину в незаконном проникновении на стратегически важную военно-морскую базу на острове Сан-Клементе в Калифорнии. После первой несанкционированной посадки он получил официальное предупреждение, но вскоре повторил нарушение.

Во время второго визита мужчина совершил кражу правительственного имущества — угнал бронированный пикап Ford F-150 стоимостью $16 тыс. На украденном автомобиле он проехал через несколько заблокированных ворот, причинив дополнительный ущерб на $8 тыс.

Инцидент потребовал экстренных мер: военные провели операцию по задержанию нарушителя в условиях полной блокировки территории. Общие затраты налогоплательщиков на ликвидацию последствий превысили $500 тыс. Суд назначил слушание на 29 сентября, где будет определена мера наказания для уже находящегося под стражей Уайта.

