Американский разведывательный БПЛА пролетел в 170 километрах от Ялты

Высотный разведывательный БПЛА Соединенных Штатов RQ-4 Global Hawk снова был замечен возле воздушного пространства России, в южном направлении от Крымского моста. Соответствующее сообщение опубликовала « Военная хроника ».

Сообщается, что дрон-разведчик под позывным FORTE12 снова включил радиолокационный ответчик. Отмечается, что аппарат до сих пор находится в местности, где был обнаружен – примерно в 170 километрах от Ялты. Беспилотник летает кругами, уточнили авторы.

Во вторник, 4 июня над Черным морем был обнаружен БПЛА RQ-4B. Сообщается, что именно тогда на аэродроме в Жешуве в Польше сел транспортный Boeing C-17A из Соединенных Штатов. Сообщалось, что американская авиация прилетела из Норвегии в Польшу с военным грузом.

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