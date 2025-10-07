Аналитики оценили уязвимость российских военных объектов для «Томагавков»

Американские аналитики заявили, что почти 2000 российских военных объектов могут оказаться в зоне поражения крылатых ракет «Томагавк» в случае их передачи Украине. Среди потенциальных целей — авиабазы и объекты противовоздушной обороны. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Специалисты Института изучения войны (ISW) представили карту, демонстрирующую уязвимость российских военных объектов перед американскими крылатыми ракетами. Согласно их расчетам, «Томагавки» с дальностью полета 1600 километров способны достичь 1655 стратегических точек, включая 67 авиабаз.

Более совершенные модификации ракет, преодолевающие 2500 километров, теоретически могут угрожать уже 1945 объектам. Аналитики подчеркивают, что подобное оружие представляет особую опасность для удаленных складов боеприпасов, арсеналов и элементов системы ПВО, выведенных вглубь территории. Публикация карты совпала с активными дискуссиями в Вашингтоне о возможных поставках Украине дальнобойных ракет.

Ранее стало известно, почему поставка американских ракет не спасет Киев от уготованной участи.