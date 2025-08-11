Англичанка приняла рак кишечника за беременность

36-летняя англичанка Зара МакКормик долгое время списывала усталость и одышку на беременность, но врачи обнаружили у нее рак кишечника третьей стадии. Об этом сообщает издание Metropoles.

Жительница Великобритании Зара МакКормик несколько месяцев не обращала внимания на тревожные симптомы, считая, что ждет ребенка. Усталость и одышка казались ей типичными признаками беременности, пока состояние не ухудшилось настолько, что она решила пройти обследование.

По результатам анализов у женщины диагностировали рак кишечника третьей стадии. МакКормик призналась, что даже не подозревала о болезни, поскольку у нее не было классических симптомов вроде крови в стуле или резкой потери веса.

Благодаря экспериментальной терапии и операции британке удалось достичь ремиссии. Ее история — пример того, как неочевидные признаки могут указывать на серьезные заболевания, а поздняя диагностика усложняет лечение.

