Антисемит-трансгендер с оружием атаковал школу в Миннеаполисе

В штате Миннесота произошел массовый расстрел в католической школе. Нападавший, 23-летний трансгендер*, убил двух детей и ранил 17 человек, виновный в трагедии также не выжил. Об этом сообщает «KARE 11».

Вооруженное нападение на учебное заведение в Миннеаполисе завершилось гибелью двух учеников 8 и 10 лет. Нападавшим оказался 23-летний американец, сменивший пол* и известный под именем Робин Вестман.

Перед атакой он разместил в сети фотографию своего оружия, на котором были сделаны шокирующие надписи. Среди них — антисемитские лозунги о Холокосте и призывы к уничтожению Израиля. Часть надписей, включая угрозы в адрес президента США Дональда Трампа, была выполнена на русском языке.

По данным следствия, преступник вдохновлялся примером Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в керченском колледже в 2018 году. Тот инцидент также завершился массовыми жертвами. После нападения в Миннесоте стрелок был найден мертвым.

* движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено