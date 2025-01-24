Арестован владелец отеля в Турции, где при пожаре погибли 78 человек

Владелец отеля Grand Kartal, где на днях произошел страшный пожар, арестован по решению суда. Об этом сообщает издание CNN Türk.

По данным издания, в рамках расследования были задержаны 14 человек, а в пятницу 24 января суд арестовал и владельца гостиницы Халита Эргюля и директора Эмира Араса. Стало известно, что проходы к пожарным лестницам были перекрыты, а помещения не были оснащены банальными системами пожаротушения. Именно это и привело к большому количеству жертв – согласно официальным данным, погибло 78 человек.

При этом, данный отель регулярно проверялся, и пожарны службы не обнаружили каких-либо недочетов. Также было принято решение о том, чтобы отель 1978 года постройки снести после трагедии – пожар нанес и непоправимый ущерб самому зданию.