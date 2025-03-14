Арестованный МУС бывший президент Филиппин отказался сдавать отпечатки пальцев

Родриго Дутерте, бывший президент Филиппин, был арестован по ордеру, который выдал Международный уголовный суд. После этого политик отказался сдавать отпечатки пальцев. Об этом сообщила газета The Guardian.

Дутерте был арестован на Филиппинах после того, как МУС выдал на это ордер. Его обвиняют в преступлениях против человечности, они были сделаны во время борьбы с наркоторговцами. Их часто убивали прямо на месте преступления. Теперь же стали известны подробности этого ареста.

Экс-президент и его окружение пытались оказать сопротивление правоохранителям и угрожать им судебными исками. 79-летний Дутерте отказался сдавать отпечатки своих пальцев.

«Вам придется убить меня, чтобы доставить в Гаагу», — заявил он полицейским.

Арест происходил на филиппинской авиабазе, после этого Дутерте был отправлен в Нидерланды.

Ранее сообщалось о задержании президента Колумбии Пастрана. Он был задержан утром 13 марта в аэропорту Луанды в Анголе вместе с другими бывшими руководителями государств и политическими деятелями.