Бывшего президента Филиппин Дутерте заключили под стражу МУС

Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте взяли под стражу по решению Международного уголовного суда в Гааге. Как сообщило РИА Новости, соответствующую информацию распространил государственный орган, осуществляющий правосудие.

В суде напомнили, что Дутерте арестовали на Филиппинах из-за поступившего ордера от МУС по обвинению в преступлениях против человечности.

Экс-главе страны инкриминируются убийства, пытки и изнасилования. Международный уголовный суд считает, что Дутерте в качестве косвенного участника в ответе за преступления против человечности, которые, предположительно, были совершены на Филиппинах с 1 ноября 2011года по 16 марта 2019 года. Бывший руководитель страны среди прочего запомнился бескомпромиссной борьбой с наркоторговцами, которых нередко просто убивали на месте преступлений.

Ранее стало известно, что Дутерте задержали в аэропорту Манилы 11 марта, куда экс-президент Филиппин прилетел из Гонконга.