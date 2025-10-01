Арестованный сотрудник банка сообщил мотив убийства своей начальницы

Сотрудник московского банка, зарезавший свою начальницу, объяснил следователям мотив. По его словам, к преступлению его привел затяжной стресс, вызванный конфликтными рабочими отношениями. Об этом сообщило РИА Новости.

Чертановский суд Москвы санкционировал арест Константина Топорова, обвиняемого в убийстве руководителя. Мужчина полностью признал вину и раскаялся, заявив следователям, что находился в состоянии тяжелого психологического напряжения. По версии следствия, конфликт с начальницей назревал давно и стал источником постоянного стресса для сотрудника.

30 сентября Топоров прибыл в отделение на Автозаводской улице, прихватив с собой бытовой нож. На рабочем месте он нанес женщине не менее двух ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. Следствие продолжает выяснять все детали произошедшего.

Ранее муж убитой начальницы банка попытался отомстить преступнику.