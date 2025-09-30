Муж убитой начальницы банка попытался отомстить преступнику

Муж начальницы банка, жестоко убитой в отделении на Автозаводской улице, прибыл на место происшествия с пистолетом. Силовикам с трудом удалось предотвратить новую трагедию, удерживая обезумевшего от горя мужчину. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал «112».

Жестокое убийство в московском отделении банка едва не спровоцировало новое преступление. После того как бывший сотрудник Константин Топоров зарезал свою начальницу, на место трагедии примчался супруг погибшей. По данным телеграм-канала «112», мужчина был вооружен пистолетом и намеревался лично расправиться с задержанным убийцей.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники полиции и Росгвардии с огромным трудом сдерживают обезумевшего от горя мужчину, который пытается прорваться за оцепление. В результате действий правоохранителей попытку самосуда удалось предотвратить. Само убийство, по предварительным данным следствия, произошло на почве личных неприязненных отношений — начальница неоднократно штрафовала и в итоге уволила подчиненного.

