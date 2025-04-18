Архиепископу Маркеллу вновь не дали вылететь за Благодатным огнем

Правоохранители Молдавии вновь не дали архиепископу Маркеллу вылететь за Благодатным огнем в Иерусалим. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные своего корреспондента.

По словам Маркелла, он пытался вылететь в Иерусалим, чтобы доставить в Молдавию Благодатный огонь. Но, несмотря на отсутствие каких-либо нарушений при досмотре, он вновь был задержан в аэропорту и подвергнут слишком тщательному досмотру. В итоге самолет улетел, но Маркелл добавил, что предчувствовал эту ситуацию и в итоге Благодатный огонь будет доставлен в Молдавию.

Так, по словам архиепископа, в Иерусалиме находятся Владыка Каприянский Иларион и Владыка Дондюшанский еще с прошлого понедельника, так как речь о том, что власти сейчас стали уделять особое внимание за Благодатным огнем, уже шла в последние дни.

Напомним, ранее граждане Молдавии массово подписали требование освободить Гуцул.