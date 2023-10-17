Армия Израиля прокомментировала попадание ракеты в больницу в Газе

Израильская армия прокомментировала инцидент с попаданием ракеты в больницу в Газе. Об этом сообщает местное издание i24 во вторник, 17 октября.

По данным СМИ, в ЦАХАЛе отметили, что идет расследование инцидента. При этом представители армии Израиля добавили, что трагедия в больнице могла случится из-за запуска ракеты ХАМАС.

Напомним, что инцидент случился 17 октября. По предварительным данным, в результате взрыва больницы в Газе погибло больше 500 человек. Другие подробности уточняются. Уже позже в Пентагоне призвали Израиль соблюдать «законы войны».

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».