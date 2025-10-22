Атомная подлодка «Брянск» произвела пуск баллистической ракеты «Синева»

Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил. В рамках учений с атомной подлодки «Брянск» в акватории Баренцева моря был выполнен пуск баллистической ракеты «Синева». Об этом сообщило РИА Новости.

Российские стратегические ядерные силы отработали учебно-боевые задачи под руководством верховного главнокомандующего. Ключевым элементом масштабной тренировки стал пуск межконтинентальной балистической ракеты морского базирования Р-29РМУ2 «Синева».

Испытательный старт был произведен в акватории Баренцева моря с атомного подводного ракетного крейсера «Брянск», скрытно занявшего позицию в назначенном районе. Комплекс «Синева» является одним из ключевых компонентов морской составляющей ядерной триады России. Эти ракеты способны нести разделяющиеся головные части и поражать стратегические цели на межконтинентальных расстояниях. Подобные учения позволяют проверить надежность всего комплекса управления силами ядерного сдерживания в условиях, максимально приближенных к боевым.

Ранее Россия зафиксировала наращивание сил НАТО на восточном фланге.