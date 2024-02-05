Авиационные силы США и Великобритании нанесли удары по городу Ходейда

Согласно информации, предоставленной телеканалом "Аль-Масира", Соединенные Штаты Америки и Великобритания выполнили серию новых воздушных ударов по городу Ходейда на западе Йемена.

Действия американских и британских сил, как утверждается в сообщении в социальных сетях, были сосредоточены на районе Дюны. Удары были нанесены при совместном участии авиации обеих стран. Очевидцы сообщают о ранениях нескольких местных жителей в результате воздушной операции.

При этом, конкретные мотивы и цели данных ударов пока остаются неясными. Ни американские, ни британские власти на данный момент не предоставили официальных комментариев относительно этого инцидента.

Авиаудары коалиции подчеркивают сложность политического и военного ландшафта в Йемене, а также поднимают вопросы о безопасности гражданского населения в зоне конфликта.

Ранее мы писали о том, что российские военные уничтожили 58 украинских БПЛА за день.