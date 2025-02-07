Звезда сериала «Кармелита» Матросов столкнулся с машиной ДПС

Серьезная авария произошла в московском районе Лианозово, где автомобиль Porsche, принадлежащий семье актера Дениса Матросова, столкнулся со служебной машиной ДПС. В результате происшествия пострадали два человека, сообщает SHOT.

На пересечении Хотьковской и Череповецкой улиц в районе Лианозово произошло серьезное ДТП. Автомобиль Porsche, зарегистрированный на супругу актера Дениса Матросова Оксану Рудич-Каструбину, двигался на зеленый сигнал светофора в сторону МКАД и столкнулся со служебным автомобилем ДПС, следовавшим с включенными спецсигналами.

В момент аварии за рулем находился сам Денис Матросов, известный зрителям по сериалам «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию». Актер возвращался из школы после того, как отвез ребенка. В результате столкновения он получил травму ноги и был осмотрен врачами скорой помощи на месте происшествия.

Находившийся в служебном автомобиле сотрудник ДПС получил серьезные травмы. Его состояние медики оценивают как тяжелое. На место аварии прибыли три бригады скорой помощи и шесть экипажей дорожно-патрульной службы.

Супруга актера также находилась в автомобиле, но не пострадала. От комментариев для прессы она отказалась. Примечательно, что за январь 2025 года на данный автомобиль было выписано девять штрафов на общую сумму около 10 тыс. руб.

В настоящее время Денис Матросов руководит собственным театром, где его супруга занимает должность директора. Параллельно Оксана Рудич-Каструбина развивает собственный клининговый бизнес.

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