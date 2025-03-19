Автомобиль вылетел в реку в Подмосковье: водитель погиб

В Коломенском округе Московской области произошла трагедия, в результате которой легковой автомобиль вылетел через ограждения и упал в реку. Инцидент произошел в районе деревни Озеры, сообщил телеграм-канал «112».

На кадрах, опубликованных в канале, видно, как водитель на высокой скорости пробил бетонные блоки, которые огораживали территорию ремонта дороги, и сразу же оказался в воде. Автомобиль затонул практически мгновенно. Мужчина не успел спастись.

Сейчас правоохранительные органы рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, водитель мог уснуть за рулем. Другая версия заключается в том, что 42-летнему водителю стало плохо во время управления машиной.

Ранее ДТП с участием семи транспортных средств произошло на севере Москвы. По информации Главного управления (ГУ) МВД России по Москве, жертв и пострадавших нет.

Накануне Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило о проведении ремонта ограждений в девяти округах региона.