Автомобиль вылетел в реку в Подмосковье: водитель погиб
В Коломенском округе Подмосковья погиб мужчина после вылета машины через ограду
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В Коломенском округе Московской области произошла трагедия, в результате которой легковой автомобиль вылетел через ограждения и упал в реку. Инцидент произошел в районе деревни Озеры, сообщил телеграм-канал «112».
На кадрах, опубликованных в канале, видно, как водитель на высокой скорости пробил бетонные блоки, которые огораживали территорию ремонта дороги, и сразу же оказался в воде. Автомобиль затонул практически мгновенно. Мужчина не успел спастись.
Сейчас правоохранительные органы рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, водитель мог уснуть за рулем. Другая версия заключается в том, что 42-летнему водителю стало плохо во время управления машиной.
Ранее ДТП с участием семи транспортных средств произошло на севере Москвы. По информации Главного управления (ГУ) МВД России по Москве, жертв и пострадавших нет.
Накануне Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило о проведении ремонта ограждений в девяти округах региона.