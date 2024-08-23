В Волгоградской области освобождены заложники, захваченные в колонии

ТАСС со ссылкой на Росгвардию сообщает об успешном освобождении заложников, захваченных в исправительной колонии №19 (ИК-19) Волгоградской области.

По информации Росгвардии, операция по освобождению заложников в ИК-19 Волгоградской области завершилась успешно. Все удерживаемые лица были освобождены. В ходе спецоперации четверо преступников, осуществивших захват, были ликвидированы.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предоставила дополнительные сведения о произошедшем инциденте. Согласно их данным, изначально в заложники были захвачены восемь сотрудников колонии. Четверо из захваченных получили ранения и были госпитализированы. К сожалению, один из раненых скончался в больнице. Кроме того, еще двое заложников погибли во время инцидента.

Ожидается, что будет проведено тщательное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее стало известно о том, что стали известны имена захватчиков волгоградской колонии.